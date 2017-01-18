Ижевск. Удмуртия. Следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту проверки бывшего вице-премьера Удмуртии Андрея Кузнецова. Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин» следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Алексей Кузнецов, соответствующее решение приняли 11 января 2017 года в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

«Проверка проводилась по факту непредоставления сведений о своих доходах. По этому поводу его привлекли к ответственности, сняли с занимаемой должности, то есть привлекли к дисциплинарной ответственности, а основания для возбуждения уголовного дела у нас нет, то есть мы провели процессуальную проверку на предмет каких-то коррупционных проявлений, но сведений о совершении им преступлений мы не нашли», - сказал следователь.

Напомним, глава Удмуртии отправил в отставку вице-премьера правительства Андрея Кузнецова 11 ноября 2016 года. Чиновник лишился занимаемого поста из-за неточности в декларации о доходах.

За 2015 год Кузнецов заработал 2,37 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1642 кв. м., 2-х этажный жилой дом площадью 302,7 кв.м., и гараж площадью 103 кв. м. Помимо этого Кузнецов владеет двумя легковыми автомобилями - Mitsubishi Pajero и «Хонда Аккорд», мотолодкой «Нептун-500» и автоприцепом «ЛАВ».