Вашингтон. США. Житель Вашингтона попытался сжечь себя перед отелем Дональда Трампа в знак протеста против избрания последнего президентом США. Как пишет Росбалт, мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается.

«Мужчина сказал, что пытался поджечь себя, протестуя против избрания Дональда Трампа президентом», - отмечает издание.

Инцидент произошел рядом с гостиницей Trump International Hotel. Дело в том, что накануне вечером Дональд Трамп прибыл в Вашингтон для участия в официальном приеме для иностранных дипломатов. Это время местный житель и выбрал для акции протеста.