Иркутск. Суд отстранил от должности иркутского полицейского, ставшего фигурантом дело о «Боярышнике». Как сообщает Интерфакс, начальник отдела участковых уполномоченных отдела полиции №4 городского управления МВД России обвиняется в халатности.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Экс-страж порядка будет получать пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ - 10 678 рублей.

Полицейский был задержан 11 января, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц»).

По версии следствия, с 28 января по 31 декабря 2016 года правоохранитель не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках в Ленинском районе Иркутска, обслуживаемых отделом полиции №4 городского управления МВД РФ. В результате в одном из торговых павильонов была продана спиртосодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом концентрата для принятия ванн "Боярышник", в которой содержался метиловый спирт.

Всего по уголовному делу о массовом отравлении метанолом в Иркутске было задержано 22 человека, в отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девяти - в виде домашнего ареста, пяти - в виде подписки о невыезде. Это предприниматели, занимавшиеся продажей "Боярышника", и их сотрудники. Большинство - выходцы из Азербайджана.

Отстранены от должности заместитель руководителя иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова, которые подозреваются в халатности. Оба чиновника находятся под подписками о невыезде.

По данным Минздрава региона, от отравления метиловым спиртом в Иркутске в декабре 2016 года пострадало 123 человека, из которых 76 скончались.