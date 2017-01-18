Ижевск. Удмуртия. Тысячи жителей Удмуртии готовятся к Крещению. В ночь с 18 на 19 января многие из них будут окунаться в прорубь.

Чтобы празднование не обернулось трагедией или проблемами со здоровьем, корреспонденты информагентства «Сусанин» собрали для вас советы МЧС по правилам безопасного поведения при купании на морозе:

- купайтесь в специально оборудованных для этого местах, где вам в любое время смогут оказать помощь спасатели;

- не погружайтесь в прорубь более, чем на две минуты;

- до купели идите в обуви, так как ноги на морозе замерзают в первую очередь;

- раздевайтесь перед купанием постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут обувь и только потом до купальника;

- чтобы сохранить тепло, разотрите тело жирным кремом или выпейте столовую ложку рыбьего жира;

- после купания разотрите полотенцем и выпейте горячий напиток.

- не погружайтесь в холодную воду, если у вас имеются бронхолегочные заболевания, заболевания сердца или проблемы с давлением;

- не оставляйте детей без присмотра и не выходите на лед большими группами;

- не выезжайте на водоем на транспорте;

- категорически запрещено употреблять перед купанием спиртные напитки;

- перед купанием проконсультируйтесь с врачом или пройдите обследование.

Напомним, ранее корреспонденты информагентства «Сусанин» составили карту мест вблизи Ижевска, где можно окунуться в прорубь.

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Прорубь для крещенских купаний соорудили в Ижевске