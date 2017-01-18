Ижевск. Удмуртия. Количество оформленных ипотечных сделок в Удмуртии в декабре 2016 года выросло на 26,5%. Как сообщает пресс-служба республиканского Управления Росреестра, зарегистрировано 2 100 записей ипотечного кредитования. Кроме того, зарегистрировано 600 договоров участия в долевом строительстве (+42%) и практически столько же договоров приватизации жилья (+21,5%).

Число поступивших заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в декабре выросло на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года и превысило 41 тыс. единиц. В этом же месяце увеличилось количество сделок на недвижимость на 55,7%, до 42 тыс. (было 27 тыс.).

В декабре жителями республики зарегистрировали более 7 тыс. земельных участков, что на 18,4% больше, чем в ноябре.

Нужно отметить, что сегодня граждане могут самостоятельно собрать все необходимые документы на государственную регистрацию прав, определить размер государственной пошлины и сроки регистрации прав через сервис «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра rosreestr.ru в разделах «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам».