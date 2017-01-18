Ормскирк. Великобритания. Ученые смогут раскрывать личность человека с помощью эмодзи и смайликов. Как пишет Лента, международная группа психологов изучает, как люди связаны друг с другом в эпоху цифровых технологий.

Ученые считают, что данное направление необходимо подробно исследовать. Предполагается, что в переписке смайлики носят такой же характер, что и невербальные сигналы, например мимика или высота голоса. Таким образом, с помощью эмотиконов люди способны более точно передать посыл сообщения и его эмоциональную окраску. По мнению ученых, это крайне важный элемент современного общения.

«Мы в основном используем эмодзи в качестве жестов, для лучшего выражения эмоций. У наших жестов при общении много особенностей, и эмодзи имеют с ними множество сходств, особенно в том, в каких ситуациях мы их используем», - цитирует издание слова киберпсихолога университета Эдж Хилла Линды Кайе.

Исследователи планируют в будущем получить ответы на все те многие вопросы, связанные с эмодзи.