Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили незаконную реализацию спиртсодержащей непищевой продукции. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, 5 770 штук товара объемом 731,63 литров сняли с продажи.

С 26 декабря 2016 года по 17 января 2017 года специалисты проверили 127 торговых точек. Вся незаконно реализующаяся продукция была снята с продажи и арестована.

Составлено 5 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 18 тыс. рублей.

Факты незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции были выявлены по следующим адресам:

- ООО «Сюмсинское ПСО» магазин по адресу: Вавож, улица Советская, 150 в продаже обнаружена спиртосодержащая продукция лосьон косметический «Хлебный люкс».

- ИП Петров Д.А., Можга, переулок Базовый, 3 в продаже обнаружена спиртосодержащая продукция лосьон косметический «Хлебный люкс».

- ИП В.В. Мельчаков, Воткинск, улица Юбилейная, 5. Косметическое противомикробное средство-лосьон «АЛТ», содержание спирта 95%;

- АО «Тандер» магазин «Магнит-Климат» по адресу: Ижевск, улица Удмуртская, 199 в продаже обнаружена спиртосодержащая продукция лосьон «Огуречный».

- ООО «ПОП «Тюльпан» по адресу: Ижевск, улица Воткинское шоссе,122а отдел «Хозтовары» в продаже обнаружена спиртосодержащая продукция - спирт этиловый 95%; лосьон косметический с экстрактом «Красного перца».

- ИП Байрамов Ф.М. киоск по адресу: Ижевск, улица Азина, 342. Фармацевтический антисептический раствор 95%; медицинский антисептический раствор «Этанол&» концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%.

- ИП Малков В.В. торговый отдел «Хозтовары» в помещении «Северного рынка» по адресу: Ижевск, улица 9 Января, 223 лосьон косметический «Медовый люкс», «Хлебный люкс», с экстрактом «Красного перца», «Вита-септ» серии «Витаминный».

- Алиев С.А. киоск по адресу: Ижевск, улица Совхозная, д. №113 в продаже обнаружен концентрат для принятия ванн жидкий «Боярышник» в пластиковой бутылке емкостью 250 мл., спирт этиловый 95% в стеклянных флаконах емкостью 100 мл.