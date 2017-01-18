Воткинск. Удмуртия. Правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который купил коньяк школьнице, скончавшейся после этого в пьяном состоянии в лесу Воткинска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, по факту гибели несовершеннолетней начали проверку следователи.

По предварительным данным, школьница пришла в лес вместе со своим одноклассником, где в беседке пила коньяк, который по ее просьбе купил незнакомый мужчина. Через некоторое время друг пострадавшей ушел, а школьница осталась одна. Тело девочки обнаружили 30 декабря 2016 года.

Мужчину, который купил две бутылки коньяка емкостью 0,5 литра, установили и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.10. КоАП России («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»). Им оказался пожилой мужчина 1944 года рождения.

Напомним, ранее стало известно, что пьяная школьница погибла в лесу Воткинска из-за переохлаждения.