Ижевск. Удмуртия. В хоккейный клуб «Ижсталь» пришло письмо от бывшего тренера команды Валентина Аньшина с просьбой оказать помощь в финансировании срочной операции на глаза. Как сообщает официальный сайт коллектива из столицы Удмуртской Республики, работники клуба уже перечислили первые средства экс-наставнику.

В письме, которое датировано 12-м декабря 2016 года Аньшин пишет о том, что в случае, если не провести необходимую операцию – он ослепнет.

«Очень прошу помочь! С октября 1978 года по август 1979 года работал тренером в команде мастеров «Ижсталь», завоевавшей впервые путевку в Высшую лигу первенства СССР», - пишет Валентин Аньшин.

Отметим, что из бюджета клуба деньги выделить не представляется возможным, поскольку оплата операции будет подпадать под «нецелевое расходование средств».

В связи с этим руководство и сотрудники клуба приняли решение помочь бывшему тренеру в частном порядке.

«К этой акции, надеемся, присоединятся после возвращения из поездки и хоккеисты. Призываем болельщиков и всех неравнодушных людей присоединится к помощи. Валентин Ильич был растроган только лишь одному телефонному звонку из клуба. Люди его поколения не ждут чудес от жизни. Сделаем маленькое чудо! Это в наших силах.», - говорится в сообщении клуба.

Наша справка:

Аньшин Валентин Ильич - зслуженный тренер России, мастер спорта и ветеран отечественного хоккея.

Выступал за «СКА Калинин», «Металлург» Череповец, «Торпедо» Подольск, «Днепроспецсталь» Запорожье, «Апатитстрой» Апатиты. Помимо «Ижстали» тренировал саратовский «Кристалл», череповецкую «Северсталь» и московский «Спартак».

Реквизиты карты, на которую можно перечислить средства, в прикрепленном ниже файле.

«Проверено, деньги доходят до адресата, даже если не высвечиваются данные владельца. Правда, сторонние банки берут значительную комиссию», - уточнили в пресс-службе «Ижстали».