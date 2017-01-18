Москва. Центральное разведывательное управление США обнародовало документы о своей деятельности за годы существования. Как пишет Life, в них содержатся сведения о холодной войне и НЛО, о деятельности организации в конфликтах во Вьетнаме и на Корейском полуострове.

«Доступ к этой исторический значимой коллекции более не ограничивается географией», - цитирует издание слова главы отдела ЦРУ по управлению информацией Джозефа Ламберта.

По словам пресс-секретаря ЦРУ, в документах «есть и плохое, и хорошее».

Также известно, что документы были подвергнуты «лёгкой редактуре по источникам и методам».