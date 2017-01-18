Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково задерживается рейс Санкт-Петербург – Ижевск авиакомпании «Ижавиа». Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Самолет должен был вылететь в 11:30 по местному времени (12:30 по времени Ижевска), однако, этого не произошло. О причинах задержки на сайте Пулково не сообщается.

Предполагаемое время вылета самолета в столицу Удмуртии – 12:30 по московскому времени.

Информация о задержке вылета самолета есть и на онлайн табло удмуртского авиаперевозчика.