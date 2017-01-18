Бийск. Алтайский край. Число жертв взрыва на олеумном заводе в Бийске Алтайского края достигло двух человек. Как сообщает Газета, травмы получили 4 сотрудника, двое из них скончались.

«Четверо работников предприятия получили травмы, утром в среду скончался второй пострадавший, состояние еще двоих оценивается, как средней тяжести», — цитирует издание слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, взрыв на заводе по производству взрывчатки в Бийске прогремел накануне, 17 января. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, обошлось без вредных выбросов в атмосферу. По факту ЧП создана комиссия, проводится расследование.