Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии попросили отчитаться о своих доходах. Как сообщает пресс-служба регионального управление ФНС, с 1 января 2017 года в республике началась кампания по декларированию гражданами доходов.

Предоставить сведения необходимо тем, кто получил доходы:

- от продажи имущества (квартиры, жилого дома, дачи, гаража, садового домика, нежилого помещения, транспортного средства и другое), если это имущество находилось в собственности менее трех лет;

- от продажи доли в уставном капитале организации;

- от сдачи имущества в аренду;

- выплачиваемые организаторами лотерей;

- в виде вознаграждения, выплачиваемого как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

- в порядке дарения (в денежной и натуральной формах), кроме случаев, когда даритель и одаряемый являются членами семьи и близкими родственниками в соответствии с семейным кодексом России (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

Также отчитаться должны:

- граждане - налоговые резиденты России, получающие доходы от источников, находящихся за пределами страны (за исключением российских военнослужащих);

- индивидуальные предприниматели;

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой;

- арбитражные управляющие.

Налоговую декларацию о доходах нужно предоставить не позже 2 мая 2017 года.