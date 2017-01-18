Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии в 2016 году взыскали 760 млн рублей задолженностей по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

«Ограничение почти двух тысяч должников в праве выезда за пределы Российской Федерации, наложение ареста на имущество по 321 исполнительному производству на сумму 417 миллионов рублей в купе позволили взыскать 85 миллионов рублей с физических лиц и 675 миллионов рублей с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц задолженностей по налоговым платежам», - говорится в сообщении.

Всего по фискальным платежам (обложение внутреннего производства) в доход государства перечислено почти 1,5 млрд.