Санкт-Петербург. Самолет Санкт-Петербург – Ижевск, задержанный в аэропорту Пулково, отправили в столицу Удмуртии. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Самолет «Ижавиа» вылетел в Ижевск в 12:29 по московскому времени (13:29 по времени в столице Удмуртии). Общая задержка рейса составила один час.

Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Пулково задерживается рейс Санкт-Петербург – Ижевск авиакомпании «Ижавиа». Самолет должен был вылететь в 11:30 по местному времени (12:30 по времени Ижевска), однако, этого не произошло. О причинах задержки на сайте Пулково не сообщили.