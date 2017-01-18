Ижевск. Удмуртия. В отношении медицинских работников в Удмуртии в 2016 году возбудили 13 уголовных дел. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике, эти преступления связаны с ненадлежащим оказанием или неоказанием медицинской помощи гражданам.

За год количество таких преступлений увеличилось на 85% (в 2015 году их было 7).

В 2016 году окончено 12 уголовных дел (годом ранее – 4).

Всего в ушедшем году в Удмуртии зарегистрировали 26 219 преступлений, что на 11,3% меньше, чем в 2015 году. При этом, по словам главного следователя Удмуртии Владимира Никешкина, отмечен рост числа убийств и изнасилований.

«Хотя и цифры идут в рост, но если посмотреть относительно истории, то это цифры не пугающие. Думаю, что в этом году проведем профилактическую работу и эту проблему снимем с ростом преступлений», - подчеркнул Никешкин.