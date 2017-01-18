Ижевск. Удмуртия. Председатель государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев за 2016 год поднялся на 12 позиций в федеральном медиарейтинге. Как сообщает Медиалогия, он занял 34 место.
Лидерами списка глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2016 год стали: Владимир Константинов – Крым (+0 позиций), Алексей Шапошников – Москва (+2), Вячеслав Макаров – Санкт-Петербург (+3).
Напомним, что в ноябре Владимир Невоструев в сентябре находился на 47 месте, в октябре – 50, а в ноябре поднялся на 11 строчек и расположился на 39 позиции.