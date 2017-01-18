Оренбург. Оренбургская область. Стали известны подробности спасения похищенной в Оренбурге 12-летней девочки. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Оренбургской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Напомним, накануне, 17 января, около 15:00 неизвестный скрутил и засунул в багажник автомобиля 12-летнюю школьницу. Девочку злоумышленник увез в неизвестном направлении.

По дороге девочка сумела отправить маме смс-сообщение, а также позвонить ей. Искали похищенную несколько часов. Вскоре автомобиль и ребенка нашли.

«Злоумышленник задержан. Им оказался ранее не судимый 29-летний житель Пермского края, который временно проживает в городе Оренбурге, в ноябре прошлого года приехал на заработки. Подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим», - отмечают следователи.

Следователи проверяют, не причастен ли мужчина к другим подобным преступлениям.