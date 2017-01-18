Глазов. Удмуртия. ОА «Чепецкий механический завод» поставит в Европу титановых изделий на 2 млрд рублей. Как сообщает «Интерфакс», предприятие заключило с крупным европейским дистрибьютером контракт на пять лет.

В течение этого срока ЧМЗ планирует экспортировать на европейский рынок более 1 тыс. тонн своей титановой продукции. Условия контракта предполагают ежегодное кратное увеличение объема поставок.

Первую партию отправят партнеру в первом квартале 2017 года.

«Утвержденный график поставок «по нарастающей» позволит предприятию планомерно увеличить выпуск продукции, существенно расширив действующее производство. Это первый крупный контракт ТВЭЛ на поставку титановой продукции с зарубежным партнером. Действующие договоры с индийскими, сингапурскими и американскими компаниями были в пределах 10-20 тонн. Европейский дистрибьютор принял решение о столь масштабном проекте после серии успешных поставок со стороны ЧМЗ опытных партий продукции в минувшем году», - сказал гендиректор ЧМЗ Константин Вергазов.

Название европейского дистрибьютора в сообщении не указывается. В декабре 2016 года завод сообщал, что эксклюзивным представителем титановых разработок Чепецкого механического завода в Европе является немецкая компания Hermith GmbH.