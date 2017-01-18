Ижевск. Удмуртия. Учитель музыки в Удмуртии надругался над несколькими школьницами и убил свою любовницу. Как рассказал на пресс-конференции в среду, 18 января, руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимир Никешкин, изначально мужчину задержали по подозрению в убийстве любовницы.

«Там детективная история. Настолько он изощрен был, пытался запутать следы», - сообщил он.

В ходе расследования оказалось, что подозреваемый изнасиловал несколько учениц еще в 2011 году. Далеко не все пострадавшие готовы рассказать о том, что педагог уговорил их на интимную близость. В настоящее время известно о трех фактах, но работа продолжается.

«Мы попросили уполномоченного по правам ребенка Ольгу Авдееву съездить в те школы, где преступления были совершены, и она выявила еще один факт», - сообщил Никешкин.

Сейчас учитель музыки находится под стражей, экспертиза и расследование еще не завершены.