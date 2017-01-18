Ижевск. Удмуртия. С января 2017 года в агрохолдинге «КОМОС ГРУПП» начался процесс объединения всех площадок, специализирующихся на выпуске мороженого и их интеграция в производственную цепочку ОАО «МИЛКОМ».

До настоящего времени в «КОМОС ГРУПП» производство мороженого осуществлялось на базе таких предприятий как ПП «Ижмолоко», ОАО «Удмуртский хладокомбинат» и ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие». Совокупный объем выработки морозного десерта трех площадок составлял почти 8 тыс. тонн в год. Каждая площадка подчинялась субхолдингу своего направления.

«Основными причинами данного решения стали необходимость повышения эффективности такого направления деятельности агрохолдинга, как производство мороженого за счет унификации системы управления и концентрации производства, а также продвижения стратегически важной пломбирной группы на федеральном рынке. Теперь вместо трех фабрик, оборудование которых было морально устаревшим и не позволяло выпускать современные виды продукции, у нас будет работать единая производственная площадка, эффективно интегрированная в систему ОАО «Милком». Это позволит нам значительно сократить издержки, численность персонала и при этом в два раза увеличить объемы производимой продукции», – отметил первый заместитель генерального директора - финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП» Алексей Пьянков.

Основной площадкой для производства мороженого станет современная фабрика, введенная в эксплуатацию в августе 2016 года на Пермском хладокомбинате «Созвездие». Фабрика оснащена как отечественным, так и импортным современным оборудованием, в том числе таких мировых компаний как Tetra Pak (фасовочное оборудование), GEA Grasso (компрессорное оборудование), ФлексЛинк Системс (конвейерные системы). Современная фабрика мороженого в Перми по объемам выработки превосходит все три площадки. Концентрация производства приведет к минимизации издержек и росту производительности. Высокотехнологичное оборудование позволит холдингу запустить новые современные линейки мороженого, а налаженная система дистрибуции и эффективная работа ОАО «МИЛКОМ» с федеральными сетями обеспечат компании высокие уровни продаж, превышающие объемы трех фабрик мороженого.

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