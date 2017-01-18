Калифорния. США. Учебный курс о «заговоре правительства России по вмешательству в президентские выборы США 2016 года» могут ввести в школах Калифорнии. Как пишет Газета, соответствующую программу может разработать министерство образования штата.

С образовательной инициативой выступил член законодательного собрания Калифорнии Марк Ливайн. В случае принятия положительного решения, детям будут рассказывать об том, что Россию обвиняют в кибератаках, якобы благодаря которым победа избранного президента США Дональда Трампа на выборах стала возможной.

«Калифорния является крупнейшим рынком учебников в стране. Благодаря данному законопроекту мы можем обеспечить достоверной информацией о президентских выборах 2016 года студентов в Калифорнии и во всей Америке» — заявил Ливайн.