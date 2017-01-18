Ижевск. Удмуртия. Тело девочки, которая умерла летом 2016 года в больнице «Нейрон» в Ижевске», эксгумировали и отправили на экспертизу. Как рассказал журналистам главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин, у ребенка было множество заболеваний.

При рождении ей поставили диагноз: смешанная гидроцефалия вследствие пренатального поражения центральной нервной системы, подозрение на нарушение обменных процессов и генетическую патологию.

Родственники малышки после ее гибели стали жаловаться на некачественно оказанные медицинские услуги. Эксперты из Удмуртии сказали, что вины врачей в смерти девочки нет.

«Мы в декабре, 20 декабря, эксгумировали, и направили материалы все для того, чтобы нам провели экспертизу. Учитывая, что недоверие есть определенное, не наше недоверие, а родственников, <…> мы направили все для дачи квалифицированного заключения в Пермский край. Пусть соседи дадут, чтобы было непредвзятое, объективное с их стороны», - сообщил руководитель следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что уголовное дело возбудили после смерти полугодовалого ребенка в детской больнице «Нейрон» в Ижевске.

Наша справка:

«Нейрон» - республиканская детская клиническая психоневрологическая больница с отделением для круглосуточного пребывания.