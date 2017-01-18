Ижевск. Удмуртия. Сотрудник государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии, заподозренный в развратных действиях в отношении подростков и распространении порнографии, признал свою вину в полном объеме. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный следователь Удмуртской Республики Владимир Никешкин.

«Сейчас мы не будем говорить все данные: откуда он, как распространял, кому. Но факт, который он распространял, выявлен нами, насколько я помню, в Новосибирске», - сообщил Никешкин. Жертвой чиновника стала 13-летняя девочка.

«Будем проверять насколько он здоров, насколько его психика здорова. Потому что есть определённые вопросы», - отметил руководитель Следственного управления СКР по региону.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии 20 декабря 2016 года. Его подозревают в развратных действиях в отношении подростка.



Сотрудник республиканского правительства задержали и возбудили дело по части 2 статьи 135 УК России («Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). 21 декабря Индустриальный суд Ижевска арестовал начальника отдела судебной практики государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии Александра Косырева, которого подозревают в развратных действиях в отношении подростка. Под стражей чиновник проведет два месяца.

Позже стало известно, что в связи с этим случаем власти Удмуртии провели проверку учета рабочего времени сотрудников администрации главы и правительства региона.