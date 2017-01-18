Воткинск. Удмуртия. Объемы медицинской помощи в детском инфекционном отделении больницы №1 в Воткинске сократят в 2017 году. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в министерстве здравоохранения Удмуртии, соответствующее решение приняли исходя из статистических данных ведомства за последние три года.

«На сегодняшний день предусмотренных объемов достаточно для оказания медицинской помощи детям в инфекционном отделении», - уточнили в Минздраве региона.

В министерстве также сказали, что при необходимости с целью качественного и доступного оказания помощи детям Воткинска, Воткинского и Шарканского районов, в 2017 году ведомство может рассмотреть вопрос о выделении дополнительных объемов медпомощи.

Детское реанимационное отделение в той же больнице в текущем году закрывать не планируют.

Ранее читатели портала Votkinsk.net сообщали, что в детской инфекционной больнице Воткинска сократили количество койко-мест с 30 до 15 и планируют закрыть детское реанимационное отделение.