Ижевск. Удмуртия. Новым руководителем «Ижводоканала» назначили Владислава Катаева. Как сообщает пресс-служба предприятия, ранее он занимал должность главного инженера.

«Предыдущий директор Владимир Пискайкин написал заявление об увольнении «по собственному желанию» и закончил свою работу на предприятии 17 января», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе «Ижводоканала» корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали, что 17 января заявление об увольнении «по собственному желанию» написал заместитель директора по автоматизации производства Алексей Пожаров.

Наша справка:

Владислав Васильевич Катаев родился 27 сентября 1970 года. Учился в ИжГТУ имени Калашникова по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получил квалификацию инженера-строителя.

1996 год - принят на работу в «Ижводоканал» на камские очистные сооружения в должности мастера;

1997 год – назначен инженером-механиком;

2003 год – начальник станции подготовки воды «Кама-Ижевск»;

2005 год - переведен в административно-управленческий персонал МУП г. Ижевска «Ижводоканал» заместителем главного инженера;

2011 год - работал в должности главного инженера МУП Ижевска «Ижводоканал».