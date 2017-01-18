Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после гибели 13-летней школьницы с улицы Труда в Ижевске. Как рассказал на пресс-конференции в среду, 18 января, руководитель Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Владимир Никешкин, знакомые залезли в ее сотовый телефон и стали шантажировать девушку полученной информацией.

«Влезли в ее сотовый телефон и взяли данные, которые не подлежат разглашению. Вот это был ее конфликт после этого. Ее стали шантажировать этими данными. Вот в чем проблема большая», - сообщил он.

В настоящее время завершается проверка, которая ответит на вопрос: откуда у 13-летней Лизы на теле появились многочисленные травмы.

«Следователь, когда осматривал тело потерпевшей с участием судмедэксперта, то там было очень много обнаружено телесных повреждений, которые характерны для падения с высоты, причём с огромной высоты», - рассказал Никешкин.

Кроме того, в телефоне девочки нашли селфи, сделанное на 9 этаже дома.

«Есть моменты, которые неоднозначно трактуются следствием», - сказал главный следователь Удмуртии.

Напомним, избитую семиклассницу обнаружили 30 ноября возле дома № 2 по улице Труда. Девочку доставили в больницу в состоянии комы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).



Позже стало известно, что подросток скончалась в больнице.