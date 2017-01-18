Санкт-Петербург. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подрались на заседании. Как сообщают Дни, инцидент произошел в среду, 18 января.

По предварительным данным, причиной скандала стало недавнее решение властей города передать Исаакиевский собор в собственность Русской православной церкви. Один из присутствовавших на заседании выступил против принятия постановления.

Член Заксобрания заявил, что хочет внести некоторые поправки в документ, однако его мнение было проигнорировано другими депутатами. Тем не менее парламентарий не сдался и начал активно протестовать, выкрикивая лозунги в пользу поправок. Мятежного депутата сразу же окружили коллеги, которые уговорами пытались утихомирить смутьяна. Однако разговор между парламентариями пошел далеко не в мирном русле, что в итоге привело к драке между членами Заксобрания, закончившейся не в пользу «восставшего» депутата.