США. Известный голливудский актер Джек Николсон принял решение о завершении карьеры. Как пишет РенТВ, об этом рассказал друг и коллега звезды Питер Фонда.

В числе лучших работ Николсона – роли в таких картинах, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Отступники», «Пока не сыграл в ящик» и «Лучше не бывает». В последний раз известный исполнитель появлялся на большом экране в фильме «Как знать».

При этом 79-летний Николсон отметил, что готов вернуться на съемочную площадку, если ему предложат экстраординарную роль.

«Я думаю, он фактически ушел на пенсию. Не хочу говорить за него, но он уже достаточно много работал, да и в финансовом плане себя обеспечил», – рассказал Фонда.

Напомним, за свою карьеру Николсон трижды становился лауреатом премии «Оскар». Еще 9 раз актер был номинирован на почетную награду.