Ижевск. Удмуртия. Движение автомобилей временно ограничат в крещенскую ночь (с 18 на 19 января) по улице Песочная в Ижевске. Соответствующий приказ подписал начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Сергей Кабанов.

Запрет на движение будет действовать с 21:00 18 января до 3:00 19 января на участке от улицы Береговая до набережной Ижевского пруда.

Отметим, что ограничение связано с проведением на ижевском пруду крещенских купаний. Здесь будут организованы две купели: в районе городского пляжа, напротив здания поисково-спасательного отряда, в районе туристической базы «Югдон».