Ижевск. Удмуртия. Удмуртия попала в список регионов, в которых инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов, оказались неэффективны. «Газпром» приступил к анализу эффективности вложенных средств. Межпоселковые газопроводы вводятся по программе газификации регионов России, и в компании обеспокоились, что объемы реального потребления «голубого топлива» намного ниже первоначальных цифр, заявленных на местах.

Удмуртия угодила в «черный список» регионов с газопроводом Глазов-Красногорское. Магистраль ввели в эксплуатацию осенью 2015 года, стоимость строительства составила около 360 млн рублей. Кроме того, почти 50 млн рублей выделили из республиканского бюджета на прокладку газовых сетей в 14 населенных пунктах Глазовского и Красногорского района.

К новой газовой магистрали должны были подключиться более 600 домов и четыре котельные, которые должны были обеспечивать теплоснабжение школ, фельдшерско-акушерских пунктов и производственных помещений. По первоначальным намерениям суммарный объем ежегодного потребления «голубого топлива» по этому газопроводу должен был составить свыше 4 млн кубометров. По факту же потребление не превысило 600 тыс. кубометров.

«Как после этого объяснить в «Газпроме», что в Красногорском районе нужно строить еще один газопровод Артык-Большой Селег протяженностью более 32 км?» - спрашивает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин.

По мнению руководителя сбытовой компании, в дальнейшем такая ситуация может привести к сокращению объемов финансирования газификации Удмуртии со стороны «Газпрома» не избежать. Только в 2016 году объем инвестиций снизился с 600 до 400 млн рублей. Причем сокращение объемов вложений было спровоцировано и значительной дебиторской задолженностью республики за потребленный газ. Так, на 1 января 2017 года, размер газовых долгов в Удмуртии перевалил за 1 млрд рублей.

Алексей Вершинин отметил, что муниципалитетам необходимо включать в заявки реальные цифры, рассчитывая экономическую целесообразность и эффективность строительства газопроводов, и возможную мощность потребления, а также обеспечить строительство внутрипоселковых газопроводов до цоколя домовладения.

Как полагают эксперты, только в этом случае, а также при условии значительного сокращения «газовой дебиторки» у Удмуртии появится шанс выйти из «черного списка» «Газпрома».