Москва. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает возможным пересмотр запрета на усыновление российских сирот американцами. Как пишет Эхо Москвы, политик отметила, что первый шаг в этом направлении должны сделать именно США.

«Все можно вернуть на круги своя, но для отмены закона о запрете усыновления нужны хоть какие-то шаги со стороны США, их заинтересованность изменить ситуацию и защитить тех детей, которые усыновляются в России», - цитирует издание слова Матвиенко.

Напомним, вчера Европейский суд по правам человека признал нарушенными права американцев, которые готовили документы для усыновления российских сирот, но не сумели завершить эти процедуры в связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года запрета на такое усыновление.

Минюст России уже объявил о том, что обжалует это решение Страсбурга.