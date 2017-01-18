Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после гибели 13-летней школьницы с улицы Труда в Ижевске. По сообщению руководителя Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Владимира Никешкина, ее шантажировали информацией с сотового телефона. Кроме того, в телефоне девочки нашли селфи, сделанное на девятом этаже дома. Об этом и других новостях в традиционной рубрике информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 18 января 2017 года

Невиновность вице-премьера

Следователи отказались возбуждать уголовное дело против бывшего вице-премьера Удмуртии Андрея Кузнецова. Проверка проводилась по факту непредоставления сведений о своих доходах. За 2015 год Кузнецов заработал 2,37 миллионов рублей.

Эпидемия

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидемиологический порог на 68%. За прошлую неделю заболело 16 184 человек. В Ижевске на второй неделе текущего года к врачам обратились 6 415 человек.

Долги по налогам

Судебные приставы Удмуртии в 2016 году взыскали 760 млн рублей задолженности по налогам. Почти две тысячи должников не могут выехать заграницу. 85 млн рублей взыскали с физических лиц и 675 млн рублей с предпринимателей.

Титан из Глазова в Европу

ОА «Чепецкий механический завод» поставит в Европу титанового проката на 2 млрд рублей. В течении пяти лет крупный европейский дистрибьютер получит более 1 тыс. тонн титановой продукции. Условия контракта предполагают ежегодное кратное увеличение объема поставок.

Признание чиновника

Сотрудник государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии, заподозренный в развратных действиях в отношении подростков и распространении порнографии, признал свою вину в полном объеме.

Операция для тренера

Хоккейный клуб «Ижсталь» собирает деньги на операцию для бывшего тренера команды Валентина Аньшина. Наставник команды может ослепнуть. При Аньшине в 1978 – 79 годах Ижсталь впервые завоевала путевку в Высшую лигу первенства СССР. Работники клуба уже перечислили деньги коллеге.