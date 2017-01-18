Москва. Воды двух океанов освятят российские священники на Крещение. Как пишет Интерфакс, Духовенство Московского патриархата совершит освящение морей и океанов в России и за рубежом.

Так, церемонии пройдут в Рейкьявике на берегу Атлантического океана, на берегу Сиамского залива (Южно-Китайское море Тихого океана) в Таиланде. Воды Тихого океана будут освящаться и в России - в бухте Новик в Приморье освятят Японское море, а в бухте Гертнера в Магаданской области - Охотское.

Кроме того, в Крыму освятят Черное море, в Махачкале – Каспийское. Этому обряду традиционно предшествуют богослужения в храмах и крестные ходы. Само же освящение часто сопровождается окунанием верующих.