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Январь 2017
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В Удмуртии 11,6 тыс человек искупались в проруби на Крещение

.прообщество

А тем временем:

1 стоп

Великобритания может установить пошлины на немецкие автомобили

Таким образом власти королевства планируют ответить на торговые запреты после выхода из Евросоюза.

Великобритания может установить пошлины на немецкие автомобили
Фото:Flickr
авто, общество, торговля, Германия, Евросоюз, Великобритания


18:54 18.01.2017

Лондон. Великобритания. Великобритания может установить пошлины в размере 10% на немецкие автомобили после выхода из Евросоюза. По данным Известий, об этом рассказал глава МИД Соединенного Королевства.

«В XXI веке кажется невероятным серьезное обсуждение странами ЕС восстановление торговых пошлин или иных мер с целью наказать Великобританию», — сказал Джонсон, отметив, что торговые запреты могут быть двусторонними.

В то же время он выразил сожаление о тарифе в 150%, которым облагается импортируемый Индией шотландский виски.

При этом Джонсон признал, что пока Соединенное Королевство находится в ЕС оно не может вести переговоры по соглашениям о свободной торговле с другими странами. Однако, он допустил, что можно начать «делать наброски на обратной стороне конверта».

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.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
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