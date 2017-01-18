Киев. Украина. Украинские власти разрешили Наташе Королевой проститься с бабушкой. Как пишут Дни, въезд в страну певице запрещен, однако Служба безопасности страны (СБУ) решила сделать исключение.

«Сегодня в Киеве умерла моя бабушка... А я не могу прилететь ее похоронить», - написала в своем микроблоге в Инстаграме известная певица.

Однако позже стало известно, что СБУ разрешили исполнительнице въезд на время похорон.

«Спасибо, мир не без добрых людей!!!» - добавила Королева в свое сообщение.

Напомним, что о смерти 94-летней бабушки Софии певица узнала во время отдыха в Майами. По словам артистки, похоронами занимаются родственники – сестры, братья и тетя.