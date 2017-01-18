Москва. Московский полицейский лишился должности из-за скандального видео его свадебного кортежа. Как пишет НТВ, запись разместил в сети кто-то из гостей, приглашенных на торжество.

Свадьба состоялась несколько месяцев назад. По дороге к месту торжества кортеж, состоявший преимущественно из люксовых авто (Bentley, Gelаndewagen, Cadillac, Mercedes и BMW) грубо нарушил ПДД. К примеру, водитель немецкой иномарки, который находился во главе колонны, видимо, решил порадовать жениха — прокатился задним ходом по проспекту Вернадского. Сам Балакеримов в момент съемки находился в белом внедорожнике.

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«В органах внутренних дел он проработал всего около двух лет и, по словам коллег, на службе себя не проявил», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.