Ижевск. Удмуртия. Нарушения пожарной безопасности выявлены в офисном центре «Дом моделей» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

На одном из этажей здания отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в складском помещении автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения находится в неисправном состоянии и ряд других нарушений выявили сотрудники прокуратуры при проверке.

«Выявленные нарушения влекут за собой угрозу жизни и здоровья граждан – посетителей и работников МУП», - говорится в сообщении.

Должностному лицу, виновному в допущенных нарушениях, оштрафовано на 15 тыс. рублей.