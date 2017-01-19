Можга. Удмуртия. Юные модели из Можги приняли участие в фестивале национального костюма и таланта «Моя Родина» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

Мероприятие прошло с 8 по 11 января. На фестиваль приехало более 200 человек из 5 стран мира и более чем 30 городов России. Можгу на этом мероприятии представили четыре участницы: сёстры Софья и Дарина Сухановы, Веста Егорова и Камилла Шагабеева.

Все девочки вышли в финал конкурса. На главной сцене Кремля участников наградили лентами, коронами и дипломами в номинациях «Красавицы России», «Лучшие модели России», «Лучшие таланты России», «Лучший национальный костюм».

Сестры Сухановы выступили лучше всех. Они завоевали гран-при за лучший национальный костюм. К этим наградам Дарина получила еще и звание «Лучшая модель России». А Софья одержала победу в номинации «Красавица России».

Камилла Шагабеева представила на конкурсе танец «Татарский шуточный», а Веста Егорова - танец «Хохлома». Камилла стала лауреатом конкурса в номинации «Красавица России», а Веста – в номинации «Лучший талант России».