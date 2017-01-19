Игра. Удмуртия. Изнасилование подростка, совершенное семь лет назад, раскрыли в Игринском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Подозреваемого в поступлении задержали, им оказался ранее дважды судимый за кражи 31-летний житель поселка Факел.

Установлено, что 16 октября 2009 года около 13:00. 14-летняя девочка шла домой из школы, когда ее заметил злоумышленник. Он пошел за ней, догнал ее и в безлюдном месте изнасиловал школьницу. Затем преступник скрылся.

«В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Назначена судебно-психиатрическая и геномотипоскопическая экспертизы, допрошены свидетели», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления пункта «а» части 3 статьи 132 уголовного кодекса России («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.