Ижевск. Удмуртия. В четверг, 19 января, православные Удмуртии отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день было принято приглашать в гости знакомых и родственников, устраивать пышные застолья, пишет Astromeridian.

Согласно Библии, Иисус Христос был крещен в водах реки Иордан. Именно во время этого обряда открылись небеса, и Святой Дух в виде голубя спустился на Иисуса, а с неба раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение». Это и было знамение о том, что Иисус, действительно, является спасителем, которого все ждали. Освящение воды – самая главная традиция, которой придерживались на Руси 19 января. Считается, что такую воду можно использовать очень долго – она не подвержена порче.

Люди 19 января ходили на службу в храмы или же проводили время в молитвах у родников и рек. Считалось, что вода, освященная в этот день, обладает волшебной силой. Поэтому, крещенской водой поили больных, освящали ею дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки.

Обычно на Крещение ударяли сильные морозы, но считалось, что после этого холода пойдут на спад, а солнце повернет свой ход к весне.

Народные приметы на 19 января:

1. Люди, принявшие крещение в день 19 января – самые счастливые.

2. Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы – к счастью в браке. Сватовство в Крещение также является хорошим знаком.

3. Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным.

4. Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное половодье.

5. Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым.

6. Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет хороший урожай.

7. Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится.

8. Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачлив.

9. Пасмурная погода и снегопады – к хорошему лету.

10. Теплая погода на Крещение – примета, свидетельствующая о том, что хлеб будет густым (темным).

11. Если в полдень 19 января облака стали синими, значит, можно ожидать хорошего урожая.

12. Если в Крещенье метет метель, значит, подобная погода продлится до конца зимы.

13. Полный месяц – к сильному половодью весной.

14. Если собаки долго лают, то охотники могут рассчитывать на хорошую добычу в нынешнем году.

15. Считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, а потому, о чем помолится человек – это обязательно сбудется.

16. Пасмурная погода 19 января сулит богатый урожай хлеба.

17. Искупаться в проруби на Крещение – очищение от болезней и горестей на весь будущий год.

18. Если девушка утром 19 января встретит молодого мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если встретится старик, значит, ходить ей в девках еще один год.

19. Если напоить скот крещенской водой, то он будет хорошо плодиться.