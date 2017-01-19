Дужники Здрой. Польша. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит на чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Соревнования пройдут с 25 по 29 декабря в польском городе Дужники Здрой. В составе мужской команды помимо Поварницына выступят Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Юрий Шопин и Алексей Волков.

У женщин в Польшу отправился следующий состав: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина и Ольга Якушова.

«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU, – рассказал главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович. – Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу».