Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Встречаем четверг, 19 января. Православные христиане сегодня празднуют Крещение. Все, кто сегодня ночью хотел окунуться в прорубь, смогли это сделать.

Ну а пока журналисты ИА «Сусанин» представляют вашему вниманию обзор самых интересных новостей от онлайн СМИ Удмуртии.

Ремонт улицы Партизанской в Ижевске оценили в 120 миллионов рублей. В проекте предусмотрено решения по отведению воды с улицы, рассказали журналисты телекомпании «Моя Удмуртия».

«Предварительно мы разработали проектное решение по водоотведению с улицы Партизанской, Магистральной. Предварительное решение использует тоннель, который под улицей Щедрина проложен более 20 лет назад, диаметр 2 метра» - прокомментировал замглавы Ижевска Владимир Нестеренко.

18 01 2017 Власти Ижевска: строительство ливневой канализации на Партизанской начнётся в 2018 году

Сейчас городские власти ищут более дешёвые варианты решения проблемы. В этом году планируется обследовать тоннель и завершить проектные работы. На это выделят 3 млн рублей.

В Воткинске сотрудники одной из управляющих компаний, сбрасывая снег с крыши, разбили окно. Инцидент произошел в многоквартирном доме по адресу Степана Разина, 5. Ледяная глыба упала с крыши и попала прямиком в оконную конструкцию на первом этаже, полностью её разрушив. К счастью, никто не пострадал. Об происшествии очевидцы рассказали на странице портала Воткинск.Net

В Ижевске могут появиться троллейбусы с автономным ходом, которые не требуют постоянного наличия контактной сети во время движения, сообщает интернет-газета «День». Об этом на совещании о перспективах развития электрического транспорта Ижевска сообщил директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов.

Кроме новых троллейбусов, в городе планируют восстановить пятый маршрут и разработать новые, а также отделить трамвайные пути от проезжей части.

Сюмсинская газета «Знамя» поведала своим читателям о ноу-хау, придуманном местными доярками. Они ввели в рацион своих подопечных карамель, печенье и шоколад. Как объяснили работницы, сахар дает энергию корове и позволяет больше вырабатывать молока. Пока карамельная стружка только положительно сказывается на продуктивности коров.

В обзоре использованы материалы:myudm.ru, votkinsk.net, day.org.ru, znamya-sum.ru