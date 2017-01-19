Нью-Йорк. США. Основатель знаменитого коллектива The Beatles Пол Маккартни подал иск против компании Sony/ATV. Как сообщает Интерфакс, поводом для судебных разбирательств стали авторские права на песни, написанные исполнителем за время участия в группе.

В заявлении известного певца указано, что в период с 1962 по 1971 год он передавал права на песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном разным издателям. В 1980-е годы певец Майкл Джексон купил права на песни Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Затем он разделил их с компанией Sony/ATV. Джексон умер в 2009 году, а в прошлом году права на эти песни полностью перешли к Sony.

Маккартни надеется вернуть права, и уверен, что сможет продавать свое творчество не позднее 5 октября 2018 года.