Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не утихают споры вокруг застройки территории вдоль улицы Горького. Пока здесь растут новые жилые дома, местные жители гадают, во что превратится эта территория после завершения строительства.

В конце ноября Удмуртское отделение Союза архитекторов России объявило конкурс проектов на благоустройство части этого участка - сквера возле монумента «Орден Октябрьской революции». Как сообщили организаторы конкурса, дизайнерам и архитекторам предстоит создать концепцию комплексного благоустройства с учетом существующей и будущей застройки.

Неухоженные кусты, пустыри и помойки, которыми «славилась» территория вокруг Дворца детского творчества, должны исчезнуть. Вместо них появятся газоны, детские городки, фонари и лавочки. Призовой фонд конкурса составляет 300 тыс. рублей. О том, каким должно стать это пространство, и как новое благоустройство будет сочетаться с новыми домами, мы поговорили с исполнительным директором ООО «Регион-Инвест» (застройщик ЖК «Ривьера-Парк») Николаем Рупасовым.

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