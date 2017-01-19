Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение апелляционного суда, который отказал АО «Группа Е4» во взыскании с ПАО «Т Плюс» премии в 200 млн рублей за успешный ввод в эксплуатацию Ижевской ТЭЦ-1. Кроме премии, компания требовала взыскать гарантийные удержания по проекту в 240,1 млн рублей, проценты за просрочку оплаты выполненной работы – 12 млн рублей, и проценты за пользование чужими средствами – 96,7 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

«В мае 2016 года суд первой инстанции оставил все требования «Е4» без удовлетворения. В сентябре Семнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу «Е4», признав законным требование компании о взыскании 12 млн рублей за просрочку оплаты выполненных работ», - говорится в сообщении.

«Т Плюс» запустила новый энергоблок на Ижевской ТЭЦ-1 мощностью 230 МВт в середине 2014 года. Инвестиции в проект составили 10,3 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства стала «Группа Е4».

В январе 2015 «Т Плюс» обратилась в суд с иском к «Е4», чтобы взыскать неустойку 691,3 млн рублей, которая образовалась при реализации проекта на ТЭЦ-1. В июле того же года арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования компании и уменьшил размер суммы, которую требуется выплатить в пользу «Т Плюс» до 82,2 млн рублей. В октябре 2015 семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.