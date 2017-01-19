Ижевск. Удмуртия. 11,6 тыс. жителей Удмуртии искупались в проруби на Крещение. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, спасатели не зарегистрировали происшествий во время православного праздника.

«Мероприятие прошло организовано, несчастных случаев на водных объектах Удмуртской Республики не зарегистрировали», - говорится в сообщении регионального МЧС.

Всего в обеспечении безопасности участвовали 329 человек и 111 единиц техники, из них от МЧС – 98 человек и 4 единицы техники.

Также для охраны общественного порядка задействовали свыше 250 сотрудников полиции, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, казаки.

Крещенские купания в Ижевске

Отметим, что всего на территории республики для купаний организовали более 50 купелей. В наиболее массовых местах возле прорубей развернули теплые палатки для обогрева, в которых оборудовали раздевалки. Там же можно было выпить горячий чай после погружения в ледяную воду.

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Воткинск Пусть не пугают вас морозы, Купель крещенская зовет, Пусть день Крещения Господня Всем очищение принесет. Желаю вам любви и счастья, Желаю семьям я добра, Чтобы все горести и беды Святая смыла с вас вода. И Господа Богоявление Пусть вашу веру укрепит, Глоток святой воды в Крещение Вас на добро благословит. #крещениегосподне #светлыйпраздник #всеммирадобраилюбви #воткинск #мояудмуртия #island #крещениеГосподне2017

Ижевск Доброго времени суток друзья, товарищи, знакомые и даже те кого я не видел не одного раза и конечно же вы с теми с кем я живу в жизни в настоящей , а так как я из прошлого живу в настоящем и очень хочу быть и конечно же жить в Будушем!!! #izhevsk #izh #izhevskcity #Ижевск #здоровьявсем #счастьявсем #миравсем #фотоижевскбиатлон #скрещением

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