Ижевск. Удмуртия. Генеральный директором мотозавода «Аксион-холдинг» в Ижевске переизбрали Геннадия Кудрявцева. Соответствующее решение приняли по итогам голосования на внеочередном общем собрании акционеров, сообщается на сайте предприятия.

Трудовой договор сроком на четыре года с Кудрявцевым заключат с 1 февраля 2017.

Отметим, что число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, составило 686 298 200 (100%). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании – 632 750 959 (92,2%).

За назначение отдали 457 704 255 голосов, против – 12 432 голоса, воздержались – 175 034 272.

Наша справка:

Геннадий Иванович Кудрявцев, родился 20 августа 1947 года в городе Дальный КНР, кандидат экономических наук, профессор. Окончил Пермский механический техникум (1972, техник-механик), Удмуртский государственный университет (1988, инженер-экономист);

- 1966-1992 годы - Ижевский радиозавод, прошел путь от слесаря сборщика до заместителя генерального директора по экономике;

- 1992 - Ижевский мотозавод «Аксион» - директор по координации экономики;

- с 1996 - генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».