Венесуэла. Президенту России Владимиру Путину присудили премию мира, недавно созданную в Венесуэле. Как пишет Life, об этом рассказал лидер страны Николас Мадуро.

Напомним, в Венесуэле была создана премия мира, которая будет носить имя Уго Чавеса. Первую награду решено вручить Владимиру Путину.

«Я восхищаюсь президентом Путиным, думаю, что он посланец мира. Это лидер с большим стратегическим видением мира, с большой любовью к истории», — цитирует издание слова Мадуро.

Напомним, ранее Мадуро выразил надежду на то, что в скором времени посетит Москву.