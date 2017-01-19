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Январь 2017
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Арбитраж Удмуртии оставил в силе предписание УФАС о допуске «Саратовских авиалиний» в аэропорт Ижевска

Данное решение разместили в картотеке дел суда.

Арбитраж Удмуртии оставил в силе предписание УФАС о допуске «Саратовских авиалиний» в аэропорт Ижевска
Фото:@arzik2
Ижевск, Ижавиа, Удмуртия, УФАС, конкуренция, суд


11:10

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии оставил в силе предписание регионального управления Федеральной антимонопольной службы о допуске «Саратовских авиалиний» в аэропорт Ижевска. Решение разместили в картотеке дел суда.

Напомним, 26 июля удмуртское УФАС предписало «АО «Ижавиа» прекратить злоупотребление доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции».

Антимонопольщики требовали от компании не допускать создание препятствий доступу на рынок осуществления регулярных пассажирских авиаперевозок другим хозсубъектам (потребителям-авиаперевозчикам) в аэропорту АО «Ижавиа», а также создать равные условия для перевозчиков, в том числе, ОАО «Саратовские авиалинии».

Помимо этого, авиакомпания Ижевска должна будет обеспечить возможность осуществления движений самолетов, относящихся к 6 категории.

Также представители «Ижавиа» должны направить в адрес ОАО «Саратовские авиалинии» письмо с условиями, на которых авиакомпания может осуществлять регулярные рейсы по маршруту Ижевск – Москва – Ижевск на воздушных судах 6 категории по уровню требуемой пожарной защиты.

Отметим, что решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Напомним, 26 июля 2016 года, комиссия УФАС по Удмуртии признала, что «Ижавиа» нарушала закон о конкуренции, создав препятствия для работы в аэропорту Ижевска других перевозчиков. Разбирательства по делу начались после жалобы «Саравиа» на действия ижевской авиакомпании.

Кроме того, руководитель антимонопольной службы региона Михаил Маренников рассказал, что ведомство намерено в суде добиваться разделения ОАО «Ижавиа»

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.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
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